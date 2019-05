Nieuw gratis festival voor klassieke muziek in Eindhoven

De organisatoren vullen het hiaat dat het populaire Muziek op de Dommel (20.000 bezoekers in 2017) achterlaat. ,,Het is niet per se hetzelfde festival”, zegt Saray Bakker namens de organisatie. ,,Maar we vonden het heel jammer dat Muziek op de Dommel niet meer kon doorgaan. Het festival was tenslotte ooit opgezet door Quadrivium. Wij wilden de organisatie nu weer oppikken.”

Quadrivium was in 2010 initiatiefnemer van Muziek op de Dommel. Het evenement maakte een groeispurt en kreeg een steeds veelzijdiger programma, verdeeld over meerdere dagen. Op een brug verrees een enorm podium en gerenommeerde namen als vocaliste Tania Kross, het Storioni Trio en Philharmonie Zuidnederland maakten hun opwachting. Het bleek elke keer een grote klus het gratis toegankelijke festival financieel rond te krijgen. Omdat de begroting niet rondkwam, moest de editie van vorig jaar worden afgelast. Het bestuur nam in oktober het besluit Muziek op de Dommel definitief te schrappen.

Gelukt

Met leden van Quadrivium werd wèl bekeken of een kleinschaliger versie van het festival -onder een andere naam- tot de mogelijkheden behoorde. Dat is dus gelukt. Klassiek op de Campus vindt plaats op podia in de Markthal en het Atlas-gebouw van de TU/e. De kosten zijn teruggebracht. ,,Het podium is wat goedkoper en de organisatie is geheel in handen van studenten. Dat scheelt ook. Wel hebben steun van de TU/e, de gemeente Eindhoven en enkele bedrijven. Het wordt een tof festival, net zo leuk als Muziek op de Dommel”, aldus Bakker.