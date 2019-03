Nieuw in Natlab Eindhoven: maandelijks filmcafé

Charlie & The Lesbians uit Eindhoven sparen niets en niemand

9:35 EINDHOVEN - 48 uur, meer hadden ze niet nodig. De Eindhovense band Charlie & The Lesbians overnachtte in de studio, en wist binnen twee dagen hun derde EP, ‘Paper Trail of Happiness’, op te nemen. “Slapen in de studio, tussen je eigen zooi, dat heeft wel wat.”