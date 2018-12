Nieuwe cd van Brabantstalige band Taaftere

Op haar tweede cd, de opvolger van ‘Duzend stappen’ uit 2013, maakt de groep liedjes in de stijl van Gerard van Maasakkers (‘Als ik zeg dakku mis’, ‘Tijd lupt mar dor’) afgewisseld met country en instrumentale balfolk (‘Gewirwar’) en liedjes in de cajunstijl van Captain Gumbo (‘Klaar’), de oude band van Söhngen en Witte.

De liedjes worden gezongen in het Brabants dialect. Zo zingt Söhngen in zijn hoempawals ‘En den duvel (schijt altijd op de grootste hoop)’: ‘Onze vader die ha me geraaie: och jungske doe altijd oew best/Werkt eerlijk met vlijt, dan kriede geen spijt/En nou ben ik dus zo arm als de pest/En de Beatles die zouen gaan spelen/Een gratis concert in De Rips/Maar daar rolde een steen en toen brak ik mijn been/En nou zit ik mi m’n gat in het gips.’