Nieuwe leesclub Buskeda zet aan tot een goed gesprek

Leesclub Buskeda (‘zoektocht’ in het Papiamentu) wordt georganiseerd door de Eindhovense schrijfster Gisèle Mambre en de literaire stichting Watershed. Mambre: ,,Ik lees graag boeken die gaan over mensen die zoeken naar hun wortels. Zelf ben ik op Curaçao geboren en ik heb daar tot mijn achttiende gewoond. Nu woon ik al bijna 35 jaar in Nederland, maar ik ben nog veel bezig met ‘daar’.”

,,Hoe bepaalt mij afkomst wie ik nu ben? Hoe verhoud ik mij tot het land waar ik vandaan kom, en het land waar ik nu woon? Ik herken mijn zoektocht in boeken van schrijvers die vergelijkbare vragen behandelen.”

Obsessie

Een van die auteurs is Ellen Ombre. Haar laatste roman, Last, wordt nu gelezen door de zestien mensen die meedoen met de nieuwe leesclub. Aanstaande woensdag komt de schrijfster naar boekhandel Van Piere, waar zij in gesprek gaat met Mambre en de deelnemers van de club. In Last gaat een vrouw op zoek naar haar wortels, die liggen in de joodse gemeenschap in Suriname. Die zoektocht wordt een obsessie.

Mambre: ,,In gesprekken merkte ik dat de vragen die mij bezighouden, ook bij anderen leven. Door samen boeken te lezen wil ik van gedachten wisselen over thema’s rond familie, afkomst en identiteit. Ik kies bewust boeken uit van mensen van kleur, vrouwen, niet-westerse schrijvers en queer schrijvers: stemmen die minder worden gehoord, maar die zeer de moeite waard zijn om te lezen en te bespreken.”

Zoektocht

Bij ieder nieuw boek geeft Mambre de deelnemers een paar vragen mee om tijdens het lezen over na te denken. In de vier weken vanaf het begin van de leesperiode tot aan de afsluitende ontmoeting met de auteur organiseert ze enkele Zoom-sessies waarin de deelnemers in gesprek gaan over de thema’s van het boek.

In februari leest Buskeda het boek Ongekende liefde van Vamba Sherif, later dit jaar komen onder meer boeken van Raoul de Jong en Lisa Weeda aan de beurt.

Wat wil Mambre woensdag vragen aan Ombre? ,,Ik zou graag willen weten of haar afkomst voor haar net zo’n obsessie is als voor haar hoofdpersoon. Dat het boek deels gebaseerd is op haar eigen leven is wel duidelijk, maar ik ben heel benieuwd hoe zij zelf bezig is met de zoektocht naar haar wortels.”

Meet & greet met Ellen Ombre, Boekhandel Van Piere, woensdag 11 januari, 19.30 uur, kaarten à 7,50 euro via stichtingwatershed.nl