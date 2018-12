Nieuwe namen Faster and Louder in Eindhoven: organisatoren en oud-Speedrockers spelen zelf ook

De Brabantse mens van Gerardus van Mol bij Pennings Foundation in Eindhoven

13 december EINDHOVEN - De Brabantse mens, gefotografeerd in z’n dagelijkse doen. Dikwijls in zwart-wit, en alsof ze leven in de 19e eeuw. Van Eindhovenaar Gerardus van Mol (90) is nu een overzicht te zien bij de Pennings Foundation.