Nieuwjaarsconference: Rob Scheepers ‘zeurt’ over al dat gezeur

De nieuwjaarsconference van de man die vanuit Sterksel zijn weg heeft gevonden naar het landelijke cabaretpodium heet Scheepers checkt uit. Lachen is bij Rob Scheepers geen enkel probleem, al was het maar omdat hij zelf zo onweerstaanbaar gemoedelijk zijn lachspieren laat zien. Met Rob krijg je geen ruzie, zo op het eerste gezicht. Hoewel de onderwijzers en leraressen in de zaal zich toch wel een paar keer moeten hebben zitten verbijten, omdat de tekorten in hun sector op het podium worden ‘teruggekatapulteer door het te reduceren tot ‘niet zeuren met jullie twaalf weken vakantie’. Een vaardig staaltje op je plaats zetten. Cabaret is balanceren op het randje, en er af en toe aan de verkeerde kant overheen gaan om wat rek in de grenzen te brengen. Een potige Nederlandse traditie intussen om door om jezelf te lachen de werkelijkheid goed in de ogen te kijken.