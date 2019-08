Noordbrabants Museum zoekt schilderij Hans van Hoek uit Deurne

Elf schilderijen laat de Deurnese kunstenaar Hans van Hoek zien in het Noordbrabants Museum. Al die monumentale doeken zijn gebaseerd op het thema ‘kimono’ en zijn in de loop van 35 jaar gemaakt. In 1998 maakte Van Hoek het werk ‘Kimono met Sint-Antonius van Padua’. Dat grote schilderij zou ook onderdeel moeten zijn van de tentoonstelling, maar het werk is sinds 2000 zoek. Het museum in Den Bosch is er naarstig naar op zoek. Na de koop door een particulier in 2000, is het grote kunstwerk, met een kernmerkende, grote houten lijst, onvindbaar.