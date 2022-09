Novelle cadeau tijdens ‘Brabantse boekenweek’ die zaterdag 3 september start

Het is de vierde keer dat Tilt, in samenwerking met het Prins Bernhard Cultuur Fonds, het Brabants Boek Present organiseert. De literaire stichting uit Tilburg nodigt jaarlijks een schrijver met Brabantse wortels uit om een novelle te schrijven, die een week lang door Brabantse boekhandels wordt uitgedeeld aan hun klanten.

Na Henk van Straten, Jeroen Thijssen en Vrouwkje Tuinman is het nu de beurt aan Simone Atangana Bekono (31). Zij groeide op in Dongen en maakte in 2020 furore met haar debuutroman ‘Confrontaties’. Dit boek haalde de shortlist van de Libris Literatuurprijs, werd uitgeroepen tot Beste Boek voor Jongeren en werd bekroond met de Anton Wachterprijs en de Hebban Debuutprijs.

Volledig scherm De cover van Simone Atangana Bekono's boek Zo hoog de zon stond. © Uitgeverij De Arbeiderspers

Betoverd kasteel

Voor Zo hoog de zon stond liet Atangana Bekono zich inspireren door het genre Southern Gothic, afkomstig uit de zuidelijke staten van Amerika. Hoofdpersoon Sonny is een jonge kunstenares die na een mislukt buitenlands avontuur terugkeert naar haar geboortedorp in Brabant. Haar basisschoolvriendin Myrthe nodigt haar uit om samen op haar ouderlijk huis te passen. De vriendschap, die ooit intens was, is al jaren eerder op abrupte wijze beëindigd. Toch gaat Sonny op de uitnodiging in. In villa In ’t Huuske, waar manshoge ramen met afstandsbedieningen opengaan en een virtuele assistent te pas en te onpas vragen stelt en antwoorden geeft, schuilen ze voor de hittegolf die het land teistert.

De vraag is of het buiten aangenamer is dan binnen in de huiveringwekkende koelte. Langzaam raakt Sonny de grip op de realiteit kwijt, door de vele glazen wijn, de joints, de slapeloze zomernachten en Myrthes onvoorspelbare gedrag. De spanning bereikt een hoogtepunt wanneer Myrthe dronken en stoned achter het stuur kruipt van een Hummer. De gigantische villa is een personage op zich. Het is een ‘betoverd kasteel’ dat een eigen wil lijkt te hebben en Sonny steeds sterker in zijn greep houdt.

Simone Atangana Bekono is de komende week te gast bij verschillende boekhandels in de regio: op donderdag 8 september bij Van Piere, Eindhoven (14.00 uur) en Boekhandel Van Grinsven, Geldrop (16.00 uur), en op vrijdag 9 september bij Boekhandel De Ganzenveer, Helmond (16.30 uur). De actie Brabants Boek Present duurt tot en met zondag 11 september.