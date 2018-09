NRE- en Campina-terrein in Eindhoven worden monument

De gemeente vindt de gebouwen uit de wederopbouwperiode van Eindhoven waardevol voor de stad en met de monumentenstatus wordt dit industrieel erfgoed voor de toekomst behouden, zo stellen B en W. Het college vindt het bijzonder dat er op beide terreinen nog zoveel gebouwen bewaard gebleven zijn. De twee complexen zijn zo belangrijk omdat ze te maken hebben met het begin van de industriële ontwikkeling van Eindhoven. Op het gebied van de NRE was dat de gemeentelijke gasfabriek, inclusief meerdere gashouderso’s en even verderop aan de Kanaaldijk-Zuid de regionale zuivelcoöperatie De Kempen, later Campina.