(On)schuldige landschappen in Eindhoven en Schijndel

Kunstenaars houden zich al eeuwenlang bezig met het landschap en dat is in deze tijd niet veel anders. Logisch ook wel, want onze omgeving – al dan niet groen of rood – is een onuitputtelijke bron. Voor romantische beschouwingen of juist knetterharde beschuldigingen.



Sprekend voorbeelden uit de recente geschiedenis zijn de schilderijen van de in 2018 overleden Armando. Hij introduceerde in 1970 de uitdrukking ‘schuldig landschap’. Het drieluik dat hij in dat jaar exposeerde, heeft twee witte zijluiken en in het midden zie je toppen van bomen die stonden rond het concentratiekamp in Amersfoort. Armando woonde het eerste deel van zijn leven in de stad en heeft dat vreselijke verleden in veel werken verbeeld.



Zo is dus een op zich fraaie omgeving om te buigen in een plek waar de ‘schuld’ zo ongeveer vanaf druipt. Wie de doeken van Armando kent, weet hoe (letterlijk) zwaar en zwart die kunnen zijn. Het zijn ‘landschappen’ die het schuldige verleden met zich meetorsen.