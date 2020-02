Ongetemde experimenten van Charles Ives door Diamanda Dramm in Muziekgebouw Eindhoven

,,Ik ben met muziek van Charles Ives in aanraking gekomen toen ik in Boston studeerde", zegt violiste Diamanda Dramm. ,,Met pianist Aaron Likness bezocht ik Ives-kenner John Heiss. Die woonde in een wit geschilderd houten huis dat karakteristiek is voor New England. Gezeten in een leunstoel zong hij melodieën die Ives had verwerkt in zijn muziek. Het was prachtig om zo die muziek te leren kennen. Eigenlijk is dat de aanleiding geweest voor dit concert.”

Voor de jonge violiste, in 1991 geboren in Amsterdam, betekende het 'een ingang in mijn eigen Amerikaans zijn'. ,,Ik worstelde daar al mee sinds de VS Irak binnenviel toen ik dertien was. Allebei mijn ouders zijn geboren in Amerika, maar verhuisden in de jaren negentig naar Nederland. Ik kreeg grote twijfels over Amerika als een optimistisch, democratisch land. Ives wist juist die eigenschappen te vertalen in geluid. Hij gebruikte Europese middelen in Amerikaanse muziek, en liet daarmee zien dat kunst over grenzen heen gaat, dat uitwisseling goed en vruchtbaar is.”