Online Storioni Festival gaat van hilarisch naar diep emotioneel

Marjolijn Sengers

Geen publiek, geen uitbundigheid, geen muzikaal feest om samen te delen deze editie, althans niet live, maar wel veel moois dat varieerde van hilarisch tot diep emotioneel. ,,We hebben lang gehoopt dat we publiek konden toelaten, maar toen duidelijk werd dat dat niet kon hebben we gezegd ‘we gaan het toch doen", zegt Arthur van der Drift, manager van het festival. ,,Vreemd was het wel, we kregen niets terug van de kant van de zaal, er was geen over-en-weer, wij hebben ons publiek erg gemist. We hebben de indruk dat de vaste kern van liefhebbers het festival heeft gevonden, maar cijfers hebben we daar nog niet van.”

Uitdaging

Voor de musici maar ook voor de organisatie was het in deze nieuwe situatie op alle punten zoeken, overleggen en snel beslissen. ,,Niet alles ging honderd procent goed, zo was de onlineverbinding niet steeds in orde, maar we hebben geleerd van de praktijk. We hebben deze online-editie ervaren als een uitdaging, ik ben trots op wat we hebben neergezet. We hadden kunnen cancelen, maar daar hadden we niemand een plezier mee gedaan.” De geluidskwaliteit was uitstekend, beeld, verlichting en sfeer waren inspirerend, via goed camerawerk zo dicht op de musici zitten, bracht een bijzondere en nabije beleving van al die mooie muziek.

Van Mahler tot Dean

Variatie in programmering is een van de kenmerken van het festival. Die was er ook deze editie, met muziek van Biber tot Schnittke, van Piazolla tot Prokofjev, van Mahler tot Dean (festivalcompositie). Zwaartepunt lag op de Storioni-Nacht met daarin het wondermooie ‘Adagietto’ uit de Vijfde symfonie van Gustav Mahler. De uitvoering van deze ultieme liefdesmuziek kreeg extra lading door het overlijden van de moeder van violist Wouter en cellist Marc Vossen op de middag van de tweede festivaldag. De twee leden van het Storioni Trio besloten dit stil te houden en ‘gewoon’ door te spelen. Een pareltje in dit kader was ook ‘Notturno’ van Schubert, waarin het trio zijn grootste fan met een verstilde toewijding herdacht.