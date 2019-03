Ontregelend ‘cabaret’ met Stefano Keizers in Gemert

GEMERT - 'Erg heel' van Stefano Keizers is een even overrompelend als ontregelend spel met de (cabaret)-verwachtingen. Maar niet iedereen wordt er even blij van. Vrijdag 29 maart geeft hij zijn een na laatste show van het seizoen in De Eendracht in Gemert.

,,Willen jullie alsjeblieft je telefoon aanzetten, het is toegestaan zoveel mogelijk te filmen en te fotograferen. Iedereen op de eerste rij is veilig. En oh ja, elke keer dat jullie applaudisseren, sterft er een onschuldig kindje in Middenbeemster." Het publiek is tijdens de huishoudelijke mededelingen al gewaarschuwd: dit wordt geen avondje onbekommerd lachen à la Youp of André.

Wie hem zag bij ‘De Slimste Mens’ of in zijn eigen tv-show ‘Experimensen’ weet al een klein beetje wat hij kan verwachten. Maar in het theater gaat Keizers nog een radicale stap verder. Een enkel verhaal lijkt serieus, zoals zijn levensverhaal, maar de rest spat alle kanten uit. Bizarre gedachtekronkels, tergend lange verhandelingen, waterpistolen, moppen zonder clou, Japanse klankgedichten. Als het even te gezellig dreigt te worden - bijvoorbeeld als hij de mensen vraagt een lied mee te zingen - wordt dat direct afgestraft.

Er is een vragenrondje uit het publiek. ,,Is dit je eerste repetitie ofzo?", wil iemand weten. Of het erbij hoort is niet duidelijk. Zoals veel meer niet duidelijk is, maar amusant des te meer.

Zelfs de pauze is amusement op hoog niveau. Na de pauze: "Bedankt dat er nog mensen zijn gebleven. Ik denk niet dat ik dat zelf had gedaan. We moeten snel weer verder, want de gifbeker moet helemaal leeg vanavond."

‘Erg heel’ is verwarrender en radicaler dan bijvoorbeeld Micha Wertheim en misschien wel de meest verfrissende cabaretshow sinds ‘Hard en Zielig’ van Hans Teeuwen. Zelfs wanneer de voorstelling is afgelopen, is niet duidelijk. En de dame van het theater met de bloemen maar wachten achter het gordijn. Stefano doet pijn. Van het ongemak. En van het lachen. Gaat dat zien!