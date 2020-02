Ontsnappen aan de pijn onmogelijk in theaterversie van ‘Tonio’

In de ochtend valt het nog mee, de echt verlammende droefheid komt pas in de middag opzetten, zegt de moeder van Tonio, die haar emoties de vrije loop laat. De vader heeft meer moeite met het uiten van zijn emoties, maar zijn verdriet om het verlies van hun enige kind is er niet minder om: ,,Het lekt bij mij van binnen weg.” Hij houdt zichzelf soms voor dat hun zoon niet dood is, maar slechts ontwaakt is uit de droom die het leven is.



De theaterversie vanTonio is gebaseerd op het gelijknamige requiem dat oud-Geldroppenaar A.F.Th. van der Heijden schreef na de plotselinge dood van zijn 21-jarige zoon Tonio. Het geeft een bijzonder inkijkje in het rouwproces van twee ouders.



Oud-Eindhovenaar Porgy Franssen is de vader, Jacqueline Blom de moeder. De twee blijven na de dood van hun zoon achter gesloten gordijnen achter. Boven hen hangt een donkere wolk van verdriet. Ze zijn in de war, zwabberen rond op knikkende knieën en staan in de overleefmodus: met pillen en sterke drank als medicijn, dat maar niet wil aanslaan. Op heldere momenten bouwen ze de identiteit van hun kind administratief af, reconstrueren zijn laatste uren. Hoe is het ongeluk precies gebeurd? Had hij een relatie met het meisje (Lisa Zweerman) waar hij kort voor zijn dood een ontmoeting mee had? Ook Tonio (danser Luc de Raad) verschijnt als schim ten tonele, om zijn ouders te troosten en om de lege glazen op te halen.



Na een uitmuntend boek en een (dito) film maakt Tonio ook in het theater indruk, vooral door de rijke dialogen en het zeer overtuigende acteerwerk. Ontsnappen aan de pijn van het grootst denkbare verlies is hier onmogelijk.