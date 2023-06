Ook acteurs en dansers bejubelen de schoonheid van de planeet in ‘Moeder Aarde’ van Eindhovens Muziekcollectief

NUENEN - Orkest, toneel, dans en zang. Uit Eindhoven, Veldhoven, Best en Nuenen. Er komt veel samen in een project dat de schoonheid van onze planeet bejubelt.

,,Na de vervelende coronaperiode hadden we behoefte aan iets positiefs. Iets om onze onderlinge band weer te versterken. En zo kwamen we op het idee om weer een project te doen.” Tamara Samuel van het Eindhovens Muziekcollectief leidt de productie van het project en speelt zelf mee.

,,Het initiatief ligt bij ons en omdat we er een totaal spektakel van wilden maken hebben we groepen uit andere disciplines gevraagd om onze muziek aan te vullen. In de vorm van theater, dans en zang. Zij zijn er op onze uitnodiging bij gekomen en vinden het, net als wij, fijn om op te kunnen treden. Repeteren is leuk maar echt optreden, daar doe je het voor.”

De generale

Deze vrijdagavond is er generale repetitie op de locatie van de uitvoering, de theaterzaal van Het Klooster in Nuenen. ,,We konden in Eindhoven zelf niets vinden dus zijn blij dat we hier naartoe konden uitwijken. Eigenlijk juist mooi. Zo is de regio nog meer betrokken.”

Ter voorbereiding worden instrumenten gestemd. De leden van het Eindhovense projectkoor Werk in Uitvoering warmen de stembanden op. In de coulissen hebben drie dansparen van dansschool Le Haen uit Veldhoven zich in stijlvolle danskleding gehuld.

Samuel: ,,We willen behalve onszelf, meer laten horen en iets laten zien. Het koor zingt een aantal nummers en op een enkel nummer daarvan wordt gedanst. De dansers dansen op weer andere nummers. Er is zo steeds veel om naar de kijken want op het scherm achter de bühne worden filmbeelden en foto’s getoond die met het thema ‘Moeder Aarde’ te maken hebben.”

Moeder Aarde en Vadertje Tijd

Opvallend is de aanwezigheid van Theater Best dat een toepasselijke bijdrage levert. Acteur Peter Millenaar sr. is gekleed in een prachtig paars pak. ,,We werden gebeld met de vraag of we acteurs wisten die bij het thema wilden improviseren. Het sprak ons aan en we hebben een script geschreven. Het gaat over de woeste aarde, ongerept en mooi. Tot de mensen komen, want dan gaat het mis. Lisette Spierings speelt Moeder Aarde, ik speel Vadertje Tijd en we krijgen een goedmoedige, echtelijke ruzie. Maar het komt goed, uiteindelijk eindigen we positief en komt alles samen.”

Project ‘Moeder Aarde’ wordt uitgevoerd 24 juni om 20.00 uur, 25 juni om 15.00 uur in Het Klooster aan het Park. Kijk op: eindhovensmuziekcollectief.nl voor kaarten. Een kaartje kost 12,50 euro.