Ook al zijn ze ver van huis, het platteland van Canada is altijd dichtbij voor folkduo Kacy & Clayton

Prairies, rivieren en 100.000 meren overheersen in het landschap van Saskatchewan. De Canadese provincie telt gemiddeld twee inwoners per vierkante kilometer. Ook zou de regio het domein zijn van mysterieuze creaturen als ‘Het Monster van het Schildpadmeer’ en een gigantisch harig beest. Het aapachtige dier, dat een doordringende schreeuw kan produceren, is sinds 2009 minstens vier keer gesignaleerd in het dorpje Rockglen en wordt door bewoners Zoobey genoemd. Wie er zelf niet woont, weet maar weinig over deze afgelegen streek. ,,Veel Canadezen zijn er nieuwsgierig naar”, zegt muzikant Clayton Linthicum, opgegroeid in Saskatchewan.