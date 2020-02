Ook dans, straattheater en poëzie tijdens graffiti-festival Step in the Arena

Step in the Arena is het grootste graffiti-festival ter wereld. In de Berenkuil zijn, net als vorig jaar, zo'n 120 graffiti-kunstenaars aan het werk. In 2019 kwam de helft van de kunstenaars uit het buitenland. De fietstunnel wordt elk jaar weer zwart geverfd, zodat de artiesten steeds een nieuwe onderlaag ter beschikking hebben. ,,De Berenkuil is het grootste openluchtmuseum van Nederland. En een museum met een steeds wisselende collectie”, zei Huibers vorig jaar.



Oprichter van Step in the Arena, Dave van den Berg, is als urban-adviseur van Dynamo Jeugdwerk op de achtergrond betrokken bij de nieuwe plannen, maar heeft de organisatie volledig overgedragen aan het team van Dynamo. Mike Dobber, die vorige maand aan de slag ging als regisseur bij Dynamo, heeft het stokje van hem overgenomen. Dobber deed als respectievelijk programmeur en directeur van de Hall of Fame in Tilburg de nodige ervaring op met urban sports en lifestyle.