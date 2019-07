Ook voor Daydream Festival op Aquabest in Best is hardstyle een pijler

Daydream Festival, zaterdag op het strand van Aquabest, heeft zelfs twee hardstyle-area's: de Bad Dream-stage, met Brennan Heart, Wildstylez en B-Front. Die behoren al jaren tot de absolute wereldtop van hardstyle-dj's. Daarnaast heeft Daydream de InZanity-area, waar de Veldhovense dj Zany en een aantal andere hardstyle-dj's van het eerste uur voornamelijk freestyle zullen draaien. Lars den Otter, programmeur van Part-T, de organisator van Daydream: ,,Sinds het ontstaan van hardstyle is het nooit meer weggeweest en het zal ook nooit meer verdwijnen. Het evolueert wel in periodes. Je had periodes dat hardstyle euforisch was, daarna meer rauw en nu zie je dat euforische weer terugkomen. Ik denk ook dat hardstyle een steeds nieuwer publiek gaat aanspreken. Het is geen niche meer." DJ B-Front, alias Bob van der Palen uit Veldhoven sloot onlangs het grootste hardstyle-festival Defqon af: op de diverse stages in Biddinghuizen kwamen 78.000 bezoekers af en de live-stream werd wereldwijd door nog eens 5,5 miljoen mensen bekeken. B-Front staat zaterdag ook op Daydream Festival. ,,Bizar. Ik stond in Biddinghuizen voor zo'n 50.000 man te draaien. Nog steeds verbaas ik mij erover dat al die mensen op míjn muziek volledig uit hun dak gaan. Er komt inderdaad een nieuwe generatie aan, zeg maar de 13-plussers, die hardstyle ook omarmen. Vroeger was ik degene die het hardste draaide, maar het kan blijkbaar nóg harder. Mijn sound is inmiddels tamelijk toegankelijk. Niet omdat ik minder hard ben gaan draaien, maar omdat anderen nog rauwere hardstyle maken."