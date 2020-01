Open Your Mind Festival in Parktheater Eindhoven: ‘Iedereen kan meedansen, je stijl doet er niet toe’

Improvisatie: daar gaat het de geboren Rus om. ,,Weinig choreografie, veel freestylen. Dat leek me een goed idee. In die tijd werd ik als jurylid voor een danswedstrijd in Moskou gevraagd. Ik wilde gerust die kant op komen, maar op één voorwaarde: dat ik het freestyle danselement toe mocht voegen. Zo is Open Your Mind ook ontstaan”, verklaart Grekhov, tevens ervaren breakdancer.



Open Your Mind ziet het daglicht in 2013. Het eendaagse evenement wordt dan nog in de kleine zaal gehouden. Tegenwoordig is het een driedaags evenement, dat op zaterdag zijn piek bereikt. Met een feestje genaamd Illusion of Exist trapt het evenement op vrijdagavond in de Dynamo af. De twee daaropvolgende dagen staat het Parktheater bol van battles, jams, workshops, feestjes en theaterstukken. Het evenement kent ook edities in Londen, Dresden, St. Petersburg en Osaka.