Opgewekte energie en branie in De Parade

Slimme de­sign-oplossin­gen voor ‘1,5-meterfesti­val’ De Parade in Eindhoven

10 juni EINDHOVEN - De Parade zag zich vorig jaar genoodzaakt om het festival in Eindhoven in te krimpen tot een mini-festivalletje in en rondom het Parktheater. Gelijk na die editie werd er door de organisatie hard nagedacht over 2021, want, corona zou nog wel even blijven, en hoe moet dat dan met het festival, rekening houdend met alle maatregelen van het RIVM?