Opnieuw bekeken: Op zoek naar Vincent van Gogh in Nuenen

Gezocht schilderij Heijen­brock niet in Helmond

17 juli DELDEN - Dit najaar zou het een pronkstuk moeten zijn bij de expositie '100 jaar zoutindustrie in Twente': een schilderij van Herman Heijenbrock van de zoutfabriek (KNZ) in Boekelo. Dat is echter zoek. Archiefmedewerkers van het Zoutmuseum Delden hebben overal gezocht. Ook in Helmond.