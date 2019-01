Oud-Eindhovense Digna Janssen speelt met duo Jodymoon in café Meneer Frits

Op hun zesde album ‘A Love Brand New’ bewandelen zangeres/toetseniste Digna Janssen en multi-instrumentalist Johan Smeets nieuwe paden. De plaat verschijnt 18 januari. Hun songs zijn uitbundiger, extraverter, losser en dynamischer. Vanwege ingrijpende gebeurtenissen in hun leven (sterfgevallen, een ander huis) moest Jodymoon de opnamen van de plaat een tijdje in de pauzestand zetten. De ervaringen zijn verwerkt in de nieuwe songs: een amalgaam van folk, pop, rootsrock en klassiek .

,,Elk album is weer een soort van nieuwe liefde”, zegt Smeets, die ook in het dagelijks leven een koppel vormt met Janssen, in 1969 geboren in Eindhoven. ,,Je ontdekt het mysterie en de schoonheid in de nieuwe songs en wordt verliefd op bepaalde onderdelen.” Smeets speelt akoestische- elektrische- en lapsteel-gitaren en tekende ook weer voor enkele strijkersarrangementen. Het duo wordt ondersteund door Marie-José Didderen (cello) en Annelieke Marselje (viool).