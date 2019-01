Oud-Nuenenaar Thijs van de Meeberg presenteert tweede cabaretshow: ‘Feestje met chips en bier’

Thijs van de Meeberg , opgegroeid in Nuenen, won vier jaar geleden het gerenommeerde Leids Cabaret Festival. In het Parktheater in Eindhoven presenteert hij vrijdag 1 februari zijn tweede avondvullende voorstelling. ,,Een feestje met chips en bier... afijn: kom nou maar gewoon!”

‘Een rascabaretier is opgestaan, overrompelende entree in cabaretwereld!’ Zo werd er geschreven nadat Thijs van de Meeberg (1988) het Leids Cabaret Festival won. ‘Een fijne Freek de Jonge-light’, werd hij ook genoemd. Inmiddels zijn we vier jaar verder en presenteert de cabaretier, getogen in Nuenen, na ‘Er mag gedanst worden’ zijn tweede avondvullende programma, ‘Kom nou maar gewoon’.

De show kwam tot stand na veel try-outen en werken met zijn Eindhovense klankbord Anemoon Langenhoff en regisseur en oud-Eindhovenaar Pieter Bouwman (bekend van onder anderen Hans Teeuwen en ‘Radio Bergeijk’). Eind vorig jaar ging de voorstelling in een uitverkochte Stadsschouwburg van Utrecht in première.

In de voorstelling leert Van de Meeberg zichzelf beter kennen, zegt hij, omdat zijn vriendin in Rome zit. ,,Ik kijk terug op een avond waarin ik impulsief, met goede bedoelingen, allemaal foute keuzes heb gemaakt. In het moment waren dat natuurlijke briljante wereldveranderende plannen. Hoe de dag erna verder? Hoe is het eigenlijk zo gekomen en vooral: waarom doe ik zo? Het is niet dat ik meer van het leven had verwacht, maar had in het leven wel meer van mezelf had verwacht.”

‘Kom nou maar gewoon’ bestaat uit conferences die samen één verhaal vormen. ,,Er is interactie en ook zeker een feestje, met chips en bier... afijn: kom nou maar gewoon!”

In Eindhoven spelen voelt voor hem niet niet per se als een thuiswedstrijd. ,,Elke avond moet je het verhaal gewoon opnieuw delen en spelen. In Ommen met evenveel plezier als in Eindhoven. Maar in Het Parktheater zag ik mijn eerste cabaretvoorstelling, Birgitte Kaandorp, en stond ik ‘s ochtends heel vroeg in de rij voor Youp. Het is heel mooi om daar vrijdag zelf te mogen spelen.”