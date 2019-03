Oud-Rowwen Hèze-bassist schrijft boek over markant Peelfiguur

Jan Philipsen, in 1963 geboren in Evertsoord, woonachtig in Kronenberg, speelde 28 jaar in Rowwen Hèze en nam in 2013 afscheid. In ‘Icoon’ vertelt hij het verhaal van de naamgever van de band in geromantiseerde vorm, en gaat ook in op de geschiedenis van de streek. Hij sprak voor zijn boek met streekbewoners, historici en ook met zijn eigen vader, die Hesen als kind nog heeft ontmoet.



De band Rowwen Hèze maakte ook een gelijknamig lied over de figuur Rowwen Hèze, met het refrein: ‘Lat meej mar drinke wat ik drink/lat ze mar proate oaver meej/lat ze mar zegge dat ik stink/dat giet vanzelf wal wir vurbeej.’