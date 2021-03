Over dansende beren en obsessies: grote expo Henk Visch in Antwerpen

EINDHOVEN/ANTWERPEN - In een van de fraaiste galeries van Antwerpen is nu werk te zien van de Eindhovense kunstenaar Henk Visch (1950). Veel sculpturen, maar ook nieuwe tekeningen, van de man die zeer poëtisch kan verhalen over zijn werk.

,,Mijn werk hoort thuis op de vloer. Een sculptuur is niet iets dat van de muur gevallen is en nu op de grond ligt. Ik wil muren eigenlijk niet zien, alleen ruimte zien. Eén werk leunt tegen de muur. Dat is Dancing Bear. Toen ik 8 jaar was, woonden wij op de Piuslaan in Eindhoven, naast een meisjesschool. Ik keek uit het raam en zag een beer, met een ketting aan de muur en een man ernaast. Dat was nog in die tijd hè; toen gingen mannen met beren langs scholen om kunstjes te laten zien, dat was spektakel. Nu mag dat niet meer.”

,,Ik zag laatst een reportage over dergelijke beren, die waren opgevangen in een dierentehuis. En weet je wat ze deden? Kunstjes! Dat krijg je er niet uit hè.… Geconditioneerd. En dat komt door ons, de mensen. En daarom heb ik het beeld gemaakt.”

Volledig scherm Henk Visch, 'Dancing bear'. Brons, touw, verf. © Tim van Laere

Visch behoort met collega's en vrienden John Körmeling en René Daniëls tot de top van de Eindhovense (en Nederlandse) kunstscene. Hij exposeert in binnen- en buitenland en heeft talloze beelden in de openbare ruimte staan, onder meer bij de Willemsbrug en op het dak van Het Nieuwe Instituut in Rotterdam. Hij vertegenwoordigde Nederland op de Biënnale van Venetië in 1988, nam deel aan Documenta IX in Kassel en gaf les op diverse academisch in Nederland en Duitsland. Op de huidige expo in Antwerpen toont hij nieuw, maar ook al wat ouder werk; je zou het een overzichtstentoonstelling mogen noemen.

Er hangt één werk aan de muur.

,,Ja, klopt. Exit heet dat. Heb ik gemaakt voor de Biënnale in Venetië, in 1988. Iedereen, ook nu, is op zoek naar een uitweg. Uit de corona, uit de ellende… Daarom heeft iedereen een exit nodig, om zich daarvan te verlossen.”

Maar het hangt heel hoog, is onbereikbaar.

,,Precies! In ieder geval onbereikbaar.”

Op het beeld De Brief ben ik nu al verliefd.

,,O ja? Mooi! Het is een boodschapper. Je kent het werk van Barry Flanagan, die ik zeer bewonder. Hij heeft ooit een paardje gemaakt dat een been optilt. Dat is een kunstje dat ze geleerd hebben. Flanagan heeft een stokje onder dat been gedaan en geeft daarmee aan; dit doen paarden niet uit zichzelf. Dit beeld heb ik voor Flanagan gemaakt.”

Volledig scherm Henk Visch, 'De brief.' © Tim van Laere

Simulatieruimte

De werkelijkheid ís er niet, die moeten wij zelf vormgeven, zo stelt Visch. ,,Het leven is eigenlijk een soort van simulatieruimte, waar we iets uitproberen, waar we doen alsof, om te kijken of iets echt is. Snap je? Je moet de werkelijkheid maken, je moet hem fantaseren, anders bestaat ie niet. Doe je dat niet, dan krijg je de versie van het reclamebureau.”

Het beeld Enigma of the Western World toont vier mensachtige figuren met een kolom op hun hoofd, eindigend in een roestvrijstalen bol. ,,Dit gaat over de mensen in het westen, voor wie een totaalvisie een obsessie is: ‘Wij maken Nederland!’, roepen die en ‘Wij maken de wereld’. Dat zijn die ballen, daar zit alles in, daar zit de hele wereld in. En die worden gedragen door die afschuwelijke beestjes die amper op hun beentjes kunnen staan. Ik vind het raadselachtig dat ze niet omvallen.”

Volledig scherm Henk Visch. © DCI Media

Associëren

Het associëren - een van de belangrijkste kwaliteiten van Visch - blijkt hij te hebben geleerd van Jan de Bie, vriend en zeer gewaardeerde collega, onlangs overleden. ,,De eerste dag op de academie in Den Bosch zei docent Pieter Holstein dat we de volgende dag een houtje, een stuk touw en een steen moesten meenemen. Ik was 19 en snapte er helemaal niets van. Ik dacht: wat is dit voor gekkigheid, ik had HBS-B gedaan hè. En toen kreeg Jan - die ik nog helemaal niet kende - een beurt en hij begon te praten met dat houtje en steentje in zijn handen en hij hield niet op… Hij heeft drie kwartier staan praten! En toen ben ik wakker geworden. Jan heeft mij zo geïntroduceerd in de wereld van de associatie. Dat dat kon! Ik kende die wereld helemaal niet, heb ik geleerd van Jan.”

Obsessies

Zelf noemt hij ‘obsessie’ zijn belangrijkste kwaliteit. Dat komt zo: ,,Ik sta op en ik ga naar bed, verder zit er geen structuur in mijn dag. Is soms lastig, vaak juist heel fijn. Ik wandel wel elke dag. Maar verder heb ik geen arbeidsethos, geen discipline. Ik ben alleen maar geobsedeerd: als ik iets doe, dan moet het af, dan kan ik eindeloos doorgaan.” Lachend: ,,Ja, echt, obsessie is mijn grootste kwaliteit.”

Henk Visch, ‘There were no empty chairs’. Tim van Laere Gallery, Jos Smolderenstraat 50, Antwerpen. Tot 24 april.

Volledig scherm 'The Doorman', beeld van de Eindhovense kunstenaar Henk Visch. © Tim van Laere Gallery