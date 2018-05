Paul Diederen over het gebouw als een goede jas

Architec­ten­bu­reau DiederenD­ir­rix: meesters in het herschep­pen

25 mei Twintig jaar geleden pakte architectenbureau DiederenDirrix de Witte Dame aan. Dat was hun eerste grote transformatieproject. Sindsdien is het herbestemmen van gebouwen heel belangrijk voor het bureau. Aanleiding genoeg om er een boek aan te wijden. ‘Make it anew’ wordt 1 juni gepresenteerd.