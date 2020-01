Peter Buurman uit Veldhoven schrijft zinneprikkelend debuut: ‘Als ik in Amsterdam was opgegroeid, was ik misschien veel minder creatief geweest’

85ste geboorte­dag Elvis Presley in Natlab Eindhoven; nog altijd swingen op de klanken van The King

9:33 EINDHOVEN - Elvis Presley zou woensdag 85 jaar zijn geworden. Speciaal hiervoor werd de concertfilm Elvis: That’s the Way It over zijn legendarische optreden in Las Vegas in 1970 woensdagavond voor het eerst vertoond in bioscopen door het hele land, waaronder het Natlab.