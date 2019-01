Philharmonie Zuidnederland aan de slag met ‘moeilijkste orkestwerk’

EINDHOVEN - Welke orkestmusicus je het ook vraagt, ze zijn het er allemaal over eens: de ‘Turangalĭla symfonie’ van Olivier Messiaen is een van de moeilijkst speelbare orkestwerken. Philharmonie Zuidnederland speelt het lastige stuk 20 januari in Muziekgebouw Frits Philips in Eindhoven.