Philharmonie Zuidnederland: Koken tussen de eerste violen

Live spelen bij de vertoning van een film wordt inmiddels al als ‘gewoon’ gezien. Koken op het podium? Dat is wel even iets anders voor de musici van Philharmonie Zuidnederland. Het gaat gebeuren, op 11 april volgend jaar in het Klokgebouw. En zo staan er meer bijzondere uitvoeringen op de rol gedurende het komende seizoen.

Oriënt

Het symfonieorkest voor zuidelijk Nederland heeft naast de meer reguliere uitvoeringen dit keer de nadruk gelegd op de Oriënt. Oosterse componisten als Qigang Chen (China) en Hawar Tawfiq (Koerdistan) is gevraagd speciale stukken te maken. Ook van grootse werken als de ‘Protheus’ van Skrjabin en de ‘Turangalila-symfonie’ van Messiaen verwacht intendant Stefan Rosu heel veel. ,,Een spektakel wordt ook de enorme productie Carmina Burana, die we samen met onder meer La Fura dels Baus gaan spelen in een zilverzandgroeve in Heerlen. En ik kijk eveneens uit naar de uitvoering van Assepoester, een familievoorstelling, geschreven door Jacques Vriens. Die uitvoering is speciaal gemaakt ter gelegenheid van ons eerste lustrum.”

In het Music & Food-programma wordt op het podium gekookt door Arend van der Heijden en wordt met absurdistische, lichtvoetige muziek en door acteurs van de Toneelacademie Maastricht een beeld geschetst die verwijst naar de beroemde film La Grande Bouffe. Het publiek krijgt de op kleur gemaakte hapjes voorgeschoteld. In de uitvoering Music & Icons wordt de bezoeker letterlijk deelnemer, want die kan, door een wiskundig patroon op de grond te volgen, het programma sturen en zo bepalen wat er precies wordt gespeeld.

Lichtkunst

In samenwerking met Toneelgroep Maastricht brengt de PhilZuid ‘Prometheus’. Daarin wordt niet alleen samengewerkt met acteurs, maar ook lichtkunstenaars dragen hun steentje bij aan die speciale uitvoering. Het gezelschap gaat ook door met de zogeheten Spicy Classics-uitvoeringen, speciaal voor twintigers en dertigers. Daarbij worden vaak andere disciplines betrokken en wordt er dikwijls op bijzondere locaties gespeeld.

Op het gebied van educatie weet het muziekgezelschap inmiddels veel kinderen te bereiken; ruim 20.000 leerlingen in Zuid-Nederland worden bereikt met 200 speciale programma’s die groepjes van de PhilZuid op de basisscholen brengen of waarvoor middelbare scholieren worden uitgenodigd, onder meer om een repetitie van het symfonische orkest bij te wonen.

De samenwerking met chef-dirigent Dmitri Liss bevalt uitstekend, zelfs zó goed dat het contract met de Rus voortijdig is verlengd tot eind 2021.