Philips Harmonie en studenten SintLucas presenteren ‘Movies in Concert’ in Muziekgebouw Eindhoven

De repetitie is er een zoals het hoort. Bij het wijkgebouw in een jaren vijftig-omgeving parkeren in de avond auto’s uit alle klassen. Binnen, langs een zaaltje waar mannen biljarten – geen vrouw te bekennen – stap je vervolgens in een iets grotere zaal die warm is en vol, heel vol. Op een aantal al wat oudere groene tapijten, van de soort die gewoonlijk op balkonnetjes liggen, staan zo’n zestig stoelen en evenveel muziekstandaards. Daarop en daaromheen krioelen de leden van de Philips Harmonie. De een toetert zich los door fanatiek toonladders uit zijn klarinet te halen, de ander slobbert nog snel wat koffie naar binnen en weer een ander stemt zijn pauken – rechteroor vlak boven het vel.