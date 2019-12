Philips Museum in Eindhoven trekt recordaantal bezoekers: ruim 95 duizend

De toename is volgens Janine Hoogendoorn van het Philips Museum voor een deel te danken aan de goed bezochte expositie ‘Vinyl!’, over de hoogtijdagen van de platenindustrie van Philips. De expo werd in februari geopend en wegens succes geprolongeerd tot 6 januari 2020. Ook het grote aantal bezoekers tijdens de Dutch Design Week speelde een rol.

Nieuw in 2020 is een serie gratis toegankelijke minicolleges, over thema’s waar Philips bij betrokken is of was. In het voorjaar van 2020 volgt ook de expositie ‘Eendracht maakt macht’, over PSV, Philips en de stad Eindhoven.