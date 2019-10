PhilZuid heeft wereldprimeur met streaming concert

,,Het moet echt een andere ervaring worden”, zegt Rob Overman, artistiek directeur van Stingray Classica, de klassieke poot van Stingray. Gevestigd in Canada biedt het over de hele wereld muziek aan via digitale platforms. Sinds 2007 is het actief met pop, jazz, hiphop en karaoke. Vorig jaar nam het Brava over, het Nederlandse televisiekanaal voor klassieke muziek, waar Overman sinds de oprichting directeur was. ,,Stingray is een Netflix voor muziek. Liefhebbers kunnen zich abonneren op genres waar hun belangstelling naar uitgaat. Het klassieke kanaal is sinds juli in de lucht. Philharmonie Zuidnederland heeft zijn archieven beschikbaar gesteld. Abonnees kunnen die doorzoeken en bekijken. Wat zaterdag gebeurt is een primeur. Op het podium zijn een tiental camera’s geplaatst. Met de partituur in de hand beslist de regisseur wat er te zien is. Zo kan hij belangrijke punten in de muziek accentueren.”