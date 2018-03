Pianist Derix en bariton Thissen voeren eigen liederencyclus uit in Helmond

Muzikant en componist Derix is een veelzijdig man. Zo maakte hij albums rondom het werk van de Britse symfonische rockgroep Marillion én het repertoire van de Oostenrijkse zanger Falco (bekend van hits als Jeanny en Rock Me Amadeus). De Limburger werkte samen met onder anderen singer-songwriter Iain Matthews (net als hij inwoner van Horst). Met Gerard van Maasakkers schreef hij Zomaar onverwacht, in 2012 bekroond met de Annie M.G. Schmidtprijs voor het beste theaterlied.



Zijn recente project is het meest uitzonderlijke. Met Sef Thissen uit Venlo zette hij de Duitstalige liederencyclus Wandern op cd. Ze namen het album vorig jaar live op in een intieme en tegelijkertijd indrukwekkende setting: de kleine zaal van het Concertgebouw in Amsterdam. Zonder publiek. Toehoorders zijn zondag 25 maart gewoon welkom tijdens de uitvoering van Wandern bij het Theo Driessen Instituut in Helmond. Het concert wordt opgenomen door Omroep Helmond.