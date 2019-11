Pianist Ludovico Einaudi keert terug op podium Muziekgebouw Eindhoven

Recensie Nicolas Altstaedt ideale solist in Elgars cellocon­cert

11 november EINDHOVEN - Soms is de aanleiding tot het schrijven van een stuk zo triest en de muziek zelf zo treurig dat applaus na afloop verboden zou moeten zijn. Het is sowieso geen slecht idee om wat minder automatisch te applaudisseren - de waarde van applaus devalueert als je klapt omdat het nou een maal zo hoort - maar na Memorial to Lidice van Bohuslav Martinú had het doodstil moeten zijn; uit respect voor de slachtoffers van de buiten menselijk bevattingsvermogen liggende, door Hitler bevolen moordpartij in het Tsjechische dorp Lidice, waarbij maar liefst achtentachtig kinderen werden vergast of weggevoerd.