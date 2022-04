Pianiste Mariam Batsashvili pakt uit met een fabelachtige virtuositeit

Batsashvili is een bijzondere kunstenares, want behalve de ongelooflijke virtuositeit die zij vergaarde tijdens haar studie in haar geboortestad Tbilisi en in het Duitse Weimar (Liszt Academie) streeft zij ook steeds naar het doorgronden van de inhoud. In haar Lisztvertolkingen die ik al jaren geleden hoorde, toonde zij niet alleen de buitenkant maar juist ook de binnenkant. Gistermiddag bleek de pianiste de minste affiniteit te bezitten met Schumanns intieme Fantasiestücke. Afgezien van zeer mooie momenten, was de uitvoering onrustig en de snelle passages stevig overgoten met een overdadige Liszt-saus.