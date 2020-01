Pianobroers Jussen: briljant, boeiend en innemend

‘Nieuw’ album van Eindhoven­se protestzan­ger Armand, ruim vier jaar na zijn dood

13 januari EINDHOVEN - ‘Zo’n mooie dag’ is de titel van een ‘nieuw’ album van Armand, die in 2015 overleed. Het bestaat uit niet eerder uitgebrachte liedjes die de Eindhovense (protest)zanger in zijn thuisstudio opnam. Sinds zaterdag is het tamelijk curieuze album via streaming diensten als Spotify, Apple Music, Deezer en Google Play te beluisteren.