Poëziebundel biedt verfrissende blik op Eindhoven

Na het lezen van EHV GDCHT, een poëziebundel met gedichten over Eindhoven, krijg je zin om de fiets te pakken en over de pleinen, door de wijken en langs de iconische gebouwen van de stad te pendelen. De ruim vijftig gedichten in het boek, een initiatief van magazine FRITS, bieden een verfrissende blik op Eindhoven. Ook wie de stad al zijn hele leven kent, ontdekt nieuwe invalshoeken.

De samenstellers van FRITS nodigden iedereen (,,Van topmanger tot toiletjuffrouw”) uit een gedicht over Eindhoven in te sturen. Een poëtische foto of tekening mocht ook. Uiteindelijk kwamen enkele honderden inzendingen binnen. Een jury koos vijftig werken uit voor publicatie in de langwerpige, strak vormgegeven bundel. Stadsdichters mochten buiten mededinging een gedicht aanleveren.

Natuurlijk komen alle iconen van Eindhoven voorbij: de lezer wandelt met de dichters langs onder meer het station, het Stratumseind, de Witte Dame, Bruine Heer en het Lampenmaakstertje. Ook een cultfiguur als muzikant Armand passeert, net als stadsprediker Arnol Kox. Althans, oud-stadsdichter Merel Morre noemt hem niet bij naam, maar lijkt duidelijk naar het orakel te verwijzen. (,,Hij greep je al met woorden/Galmend door de straten”).

Kinderjaren

Het mooist zijn de verhalen over de minder voor de hand liggende gebeurtenissen en plekken. Zoals het gedicht van Nelligje Wagter, waarin ze het huis van haar kinderjaren aan de Plaggenstraat beschrijft. ,,Het hoekhuis met de achtertuin/Waar eens mijn luiers wapperend in de wind.” Of de ode van Hans Dubach aan ‘I'll Go Crazy‘ van de band The Phantoms, één van de beste Eindhovense rock-'n-roll-hits. Ontwapenend zijn de geschreven en geschilderde bijdragen van Kunst & Ko, waar kunstenaars met een verstandelijke beperking actief zijn.



Zo is EHV GDCHT inderdaad uitgegroeid tot een bundel waaraan mensen van alle rangen en standen hun bijdrage leverden. Nostalgisch, ironisch, trots en melancholisch. Soms (licht) kritisch, maar -vooral- met liefde voor de stad geschreven.