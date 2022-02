Poëzieclub Eindhoven: ‘Verbinding zoeken en samenwerken’

EINDHOVEN - De regen valt met bakken uit de hemel op deze derde zondag in februari, maar de sfeer in het restaurant van het Evoluon in Eindhoven is er niet minder om. Voor het eerst sinds de uitbraak van Covid 19 is er weer een open podium van Poëzieclub Eindhoven.

Poëzieclub Eindhoven bestaat sinds 1998. Een groepje bekenden van de al veel eerder overleden Deurnese dichter Frans Babylon, pseudoniem van Frans Obers, besloot toen in café Kraaij en Balder in Strijp dat het tijd werd een club op te richten van mensen die de dichtkunst een warm hart toedragen. Vanaf dat moment is de club op bekende plekken als het Rozenknopje, het Boekencafé, Malle Abbe, de Oude Rechtbank S-Plaza en de Eindhovense bibliotheek neergestreken om er zijn maandelijkse poëziemiddagen te houden.

Stadsdichter

Daarbij is ook altijd de verbinding met andere kunstenaars in de stad gezocht. ,,Ook de eerste stadsdichter in Eindhoven, Jan van der Pol, werd gekozen op initiatief van de Poëzieclub", weet voorzitter Hans Marijnissen te vertellen. ,,Heel jammer dat dat is overgenomen door de gemeente, want een stadsdichter moet vanuit de basis, de dichters zelf, komen en niet van bovenaf”, zo betoogt hij.

Kruisbestuiving

Bij Poëzieclub Eindhoven is volgens Marijnissen iedereen welkom. ,,Om gedichten voor te dragen, maar ook om de samenwerking met ons aan te gaan", vervolgt hij. ,,Wij zijn dichters voor dichters uit heel Nederland en Vlaanderen en die weten ons ook te vinden. Goed voor hun ontwikkeling als dichter en voor de poëzie in Eindhoven. We zien dichters groeien en beter worden door zelf voor te dragen én te luisteren naar anderen. Een kruisbestuiving voor mensen die schrijven omdat ze het niet laten kunnen en bovendien broodnodig is. Want poëzie vervult al sinds mensenheugenis een echte behoefte van de mens.”

Quote Dichters zijn mensen die schrijven omdat ze het niet laten kunnen Jan F. Marijnissen, Poëzieclub Eindhoven

De belangrijkste activiteit van Poëzieclub Eindhoven is het Open Poëziepodium, twaalf keer per jaar. Het zijn gewaardeerde bijeenkomsten waar ook regelmatig de dichters van het bekende kunstenaarscafé Eijlders in Amsterdam op af komen.

Daarnaast organiseert het collectief vier keer per jaar een seizoenspodium in de bibliotheek, een poëziepicknick in het Philips van Lenneppark en is organisator van de Eindhoven Poetry Slam, de voorronde van de landelijke Poetry Slam die vorig jaar nog werd gewonnen door de Eindhovense schrijver en ‘spoken word’ artiest Monique Hendriks.

Poëzie verbeeld

Marijnissen: ,,Maar we doen meer. Zo publiceren we elke maand Poëthement met gedichten van onze aanhang en dichters uit heel Nederland en Vlaanderen en geven we elk jaar een bundel uit waarvoor iedereen zich kan aanmelden. In Poëzie verbeeld werken we samen met beeldende kunstenaars uit deze regio. Nico Keuning uit Eersel bijvoorbeeld en Luuk den Hartog uit Nuenen. Die krijgen gedichten van ons aangeleverd waar zij weer beeldmateriaal bij zoeken.”

Mes snijdt aan twee kanten

Ook op andere manieren vindt samenwerking plaats. De Zuidlimburgse dichter Jacques Smeets bijvoorbeeld is een regelmatig bezoeker van Poëzieclub Eindhoven, maar voor de uitgave van zijn dichtbundel ‘Dichterbij het leven en de dood’ nam hij contact op met Marijnissen. ,,Het is fijn dat ik gebruik kan maken van de kennis van de Poëzieclub om mijn werk uit te geven en die samenwerking verloopt erg plezierig", zo zegt hij. ,,De bundel is in januari uitgegeven en ligt nu in boekhandels in Sittard-Geleen, Heerlen en Maastricht. Daarnaast wordt het aangeboden aan bezoekers van evenementen van de Poëzieclub. Zo snijdt het mes aan twee kanten. Plezierig voor mij en de club, maar ook komt mijn werk zo terecht bij mensen die daar echt in geïnteresseerd zijn.”