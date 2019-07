Populariteit van de buitenfilm neemt toe: in Eindhoven, Geldrop, Deurne en Helmond zijn films te zien

EINDHOVEN - Liefst 22 buitenfilms zijn er deze zomer - gratis - te zien op de binnenplaats van Natlab in Eindhoven, en vier bij Pand P. Het programma draait van 5 juli tot 24 augustus. Ook in Geldrop, Deurne en Helmond zijn in de openlucht films te zien.

Hoe projecteer je een film op een scherm buiten de bioscoop? Hak een gat in de muur van de bioscoop. Geert Colsen, oud-directeur van Plaza Futura aan de Leenderweg, deed het eigenhandig. ,,Zo konden we voor de projectie op het plein gewoon onze eigen projector gebruiken."

Plaza Futura zette begin jaren 90 een rijke traditie voor buitenfilm in Eindhoven in gang. Twintig zomers lang werden er buiten films vertoond.

In 2013 verhuisde de buitenfilm mee naar Natlab op Strijp-S. Een grotere locatie, met een betere akoestiek. De opzet bleef hetzelfde: een zomer lang gratis films, twee tot drie avonden in de week. Bij Natlab zijn deze zomer 22 actuele films te zien. En ook Pand P (het oude Plaza) doet met vier films voor het eerst weer mee.

Vol

De animo groeit enorm, weet Luka Mans van Natlab, vorig jaar moesten er zelfs voor het eerst mensen worden geweigerd omdat het vol zat. ,,Op Facebook zien we dat veel mensen weer van plan zijn massaal te komen. Vooral A Star is Born is populair."

Natlab heeft buiten plek voor maximaal 800 bezoekers. Wie een plekje op een bank wil bemachtigen, moet er op tijd bij zijn. Je eigen klapstoel meenemen mag ook. Je eigen eten en drinken dan weer niet. ,,We hebben zelf 'n uitgebreide buitenbar."

Bij slecht weer wordt op de dag zelf besloten of de film kan doorgaan. Vorig jaar werd er geen enkele vertoning afgelast. Enkele films dit jaar zijn Free Solo; Baantjer het begin; Three Billboards Outside Ebbing, Missouri; Girl; Cold War; Doris en Den Skyldige (The Guilty).

Ook Hofdael in Geldrop vertoont weer gratis buitenfilms op het plein voor het centrum: The Extraordinary Journey of the Fakir (19 juli), Green Book (2 augustus) en A Bridge Too Far (13 augustus).

Een primeur voor Hofdael is de buitenfilm op Landgoed Gulbergen. Het publiek kan op 9 augustus bovenop deze afvalberg gratis komen kijken naar de filmhit Bohemian Rhapsody.

Drive-in

De Cacaofabriek in Helmond doet eenmalig aan buitenfilm: op 13 juli wordt er een drive-inbioscoop geïnstalleerd op de parkeerplaats, voor de vertoning van Mamma Mia 2: Here We Go Again. Tickets kosten 25 euro, per auto.

In Deurne zijn er in augustus traditiegetrouw tal van films buiten te zien tijdens De Nacht van het Witte doek, dit jaar van 23 tot en met 25 augustus. Enkele films die dat filmweekend te zien zijn bij De Wieger, de Ossenbeemd, het Dinghuis, op de Markt en op het Stationsplein zijn Schapenheld, Kursk, Cold War, BlacKkKlansman, Dogman, De Punt en De Peelwolf is terug. Al eerder zijn onder de paraplu van het festival films buiten te zien: 3 augustus Frida Kahlo bij De Wieger, en op 10 augustus is hier The Square te zien.