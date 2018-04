Porgy Franssen maakt voorstelling over zijn Eindhovense familie

'Mucus' staat voor slijm. ,,Omdat ik The Sound of Music een sentimentele onzinfilm vind", legt Franssen uit. Broer Hein, die gek is op de film en deze al zeker vijftig keer gezien heeft, denkt daar heel anders over.

In de voorstelling - met muziek, foto's en film - is het de familie Von Trapp versus de zingende familie Franssen ('De Hollandse Franssen'). Een soort competitie tussen twee gezinnen in beeld en geluid.

Porgy Franssen: ,,Ik ontkracht de mythe van de Von Trapps. Het is een onzinverhaal: feitelijk klopt er weinig van. Zo waren ze al voor de oorlog gevlucht, en niet tijdens."

De 'Hollandse Franssen' vormden met z'n veertienen in Eindhoven ook een soort Von Trapp-familie, vertelt Porgy. ,,Het was hartstikke leuk, maar het was ook ruzie, oorlog, elkaar naar het leven staan. Muziek bracht orde in de chaos. Hein en ik deden verschillende keren mee met Stuif es in, een keer wonnen we zelfs de Gouden Stuiver. Die beelden en muziek zitten er ook in. We hebben met het gezin ook een elpee gemaakt, die komt ook voorbij."

De voorstelling wordt zo'n 45 gespeeld. ,,Want we hopen er ook iets aan te verdienen."