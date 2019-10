Portretten van Vincent van Gogh: 'Eén foto, die moet meteen raak zijn'

Roem is op meerdere manieren te meten. In aantal verkochte werken, bijvoorbeeld. Of hoeveel bezoekers je weet te boeien. Het fortuin dat je door je roem hebt vergaard. Maar misschien is het toppunt wel dat het noemen van je voornaam voldoende is. Er is maar één Rembrandt. Bij Johan denkt iedereen aan die legendarische nummer 14. En Vincent, dat is natuurlijk onze 'eigen' Van Gogh.



Rembrandt en Johan kenden roem en fortuin tijdens hun leven, waar het bestaan van Van Gogh getekend werd door tragiek.

Volledig scherm © Fotograaf Marc Boom Het is die tragiek die de Gorinchemse fotograaf Marc Boom (1968) zo boeit in de in Zundert geboren schilder. Los van de schoonheid van de schilderijen, uiteraard.



Boom bracht in de expositie Dichterbij Van Gogh, te zien in Etten-Leur, een aantal beroemde werken van de schilder tot leven. Letterlijk. Boom fotografeerde de afgelopen jaren gelijkende personen in dezelfde setting als op de schilderijen. Je moet twee keer naar de foto's kijken om te zien of het nou foto's zijn of schilderijen, zo kwijtte Boom zich van zijn taak.

Omgeving

,,Van Goghs modellen waren mensen uit zijn eigen omgeving, vrienden, bekenden, familieleden. Mensen met wie Vincent zelf interactie had", zo zei Boom laatst bij het opstellen van de expositie. ,,Ik heb in mijn foto's die mensen willen eren, ze tot leven willen wekken. Mijn intentie was om te laten zien dat het echte mensen waren, die nu ook hadden kunnen leven.”



Dat de foto's van Boom van uitzonderlijke kwaliteit zijn, bewijst de komst van een bus vol internationale journalisten, vorige week, een dag voor de opening van Dichterbij Van Gogh. Ze kwamen uit landen als Duitsland, Italië, Spanje, Frankrijk en België en vertegenwoordigden kunstmagazines van naam. De locatie hielp daarbij uiteraard ook mee, want Vincents vader preekte als dominee in dezelfde kerk, en de schilder zelf zat er in zijn jonge jaren vaak vooraan in de kerkbanken.



,,Ik ben echt heel trots op dit werk", zegt Boom. ,,Deze expositie was al in Spanje, maar om de foto's nu hier op te hangen, op een plek waar Vincent echt geweest is, is het hoogtepunt van mijn carrière."

Compositie