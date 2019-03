Prins Hamlet als blowende puber in Parktheater Eindhoven

‘Waarom doen jullie niet gewoon The Sound of Music?’, vroeg iemand aan Pierlala. ‘Nou, omdat daar geen doden in vallen’, antwoordde de dood met sardonisch genoegen, ‘en in Hamlet wel’. Pierlala is in Hamlet van Theater Rotterdam samen met collega-skelet Ger Geraamte de spreekstalmeester.

Na succesverhalen als Lang en gelukkig en De Gelaarsde Poes zette Theater Rotterdam (voorheen Ro Theater) z'n tanden in Hamlet van Shakespeare. Het verhaal is bekend - Deense prins moet zich wreken op zijn vaders moordenaar - maar voelt in deze versie weer zo goed als nieuw.