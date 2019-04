Progressieve rockband Kayak speelt 13 april in Cacaofabriek in Helmond

HELMOND - De band Kayak is in 47 jaar tijd uitgegroeid tot een monument van de Nederlandse rockscene. De groep rond toetsenist en componist Ton Scherpenzeel speelt zaterdag 13 april in de Cacaofabriek in Helmond.

De 66-jarige Scherpenzeel is de constante factor in de progressieve rockgroep. Kayak kende sinds de oprichting in 1972 vele bezettingswisselingen. Hij rekruteerde voor de huidige line-up zanger Bart Schwertmann, gitarist Marcel Singor, bassist Kristoffer Gildenlöw en drummer Hans Eijkenaar.

,,Ik had in 1972 niet kunnen bedenken dat ik 45 jaar later nog steeds met de band bezig zou zijn”, zei Scherpenzeel in 2017 in een gesprek met het ED. Aanleiding voor het interview was de box-set ‘Journey Through Time’, waarin alle zestien studio-albums en twee bonus-disks waren verzameld. Kayak bracht vorig jaar zijn zeventiende plaat uit, simpelweg ‘Seventeen’ getiteld.

De eerste zeven langspelers van de band haalden alle de top 30 van de Nederlandse albumlijst. Singles als ‘Lyrics’, ‘ Starlight Dancer’ en ‘Ruthless Queen’ zijn uitgegroeid tot Nederpop-klassiekers. ,,Ik ben vooral geïnteresseerd in de liedvorm“, zei Scherpenzeel in 2017. ,,Of een nummer nou tien of twee minuten duurt: het moet blijven boeien. Anders kap ik het af. De popsong is altijd ons uitgangspunt geweest. Ik noem het altijd uit de hand gelopen liedjes.”