Publiek moet verlies nemen in ‘Sorry baby’ van Stefano Keizers, te zien in Veldhoven en Helmond

Somerenaar komt met tekstloos heftig stuk als debuut

12:50 SOMEREN - Zijn ouders dachten dat hij aan het gamen was, maar in werkelijkheid schreef Somerenaar Tim van Dongen vijf jaar lang aan een toneelvoorstelling over depressies, verslaving en psychische problemen. Vrijdag gaat zijn debuut-voorstelling Gebroken Geluk in première.