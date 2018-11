Ralph Rousseau op Podium Klassiek Eindhoven: schoonheid aanraken in muziek én wetenschap

Bernsteino­pe­ra ‘A Quiet Place’ in Parkthea­ter Eindhoven: het onvermogen fraai verbeeld

10:26 Zaterdagavond speelden de zussen Labèque muziek van hem in het Muziekgebouw in Eindhoven, donderdag 15 november klinkt Leonard Bernsteins ‘A Quiet Place’ in het Parktheater. Een vrolijk verhaal is het niet. ,,De muziek klinkt als een klok en het is een menselijk verhaal met donkere, maar ook humoristische kanten. Je gaat als luisteraar naar huis met iets om over na te denken.”