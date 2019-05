RECENSIE: Amsterdam Corelli Collective laat vuur van barok hoog oplaaien

Grammywin­naar Yellowjac­kets in Aar­le-Rix­tel

24 mei AARLE-RIXTEL - De Wim Beeren Jazz Society in Aarle-Rixtel lijkt als een feniks uit de as herrezen te zijn. Onder de vlag van deze organisatie treedt dinsdag de roemruchte fusionband Yellowjackets op. In de oude locatie aan de Kerkstraat. Het concert was al snel stijf uitverkocht.