Record aantal museumbezoekers in Zuidoost-Brabant

EINDHOVEN - Iets meer dan 112.000 belangstellenden wisten vorig jaar het Van Abbemuseum te vinden en dat was iets meer dan het beoogde aantal van 105.000. Ook andere musea in Zuidoost-Brabant deden het goed in 2019.

De meer dan honderdduizend bezoekers die het Van Abbe in 2019 trok, is exclusief de belangstellenden voor Glow, het lichtfestival in november. In de festivalweek trokken maar liefst 224.000 geïnteresseerden in de avonduren door het Eindhovense museum, waar drie lichtkunstwerken stonden opgesteld.

Van de reguliere bezoekers waren er 10.600 leerlingen en studenten. De best bezochte tentoonstelling in het Van Abbe gedurende 2019 was ‘Geo-design: Junk’, mede samengesteld door Design Academy Eindhoven en te zien tijdens de Dutch Design Week.

Het Eindhoven Museum – bestaande uit het Préhistorisch Dorp en Museum door de Stad - trok vorig jaar 72.859 bezoekers, met het Vikingsfestival als best bezochte activiteit. Het museum kreeg 11.278 bezoekers met een Museumjaarkaart binnen.

Museum Helmond – met twee vestigingen – is dik tevreden met de bezoekersaantallen. Het trok in 2019 iets meer dan 75.700 bezoekers en dat is vrijwel exact hetzelfde als het jaar ervoor. Traditiegetrouw was er veel belangstelling voor het Kasteel van Sinterklaas, dat trok maar liefst 26.900 belangstellenden. Men gaat er sowieso iets liever naar het Kasteel (37.300 bezoekers) dan naar de Kunsthal, dat trok 17.700 belangstellenden.

Het Deurnese museum De Wieger ontving iets meer dan tienduizend bezoekers, ruim tweeduizend meer dan het jaar ervoor. Ook hier doet de Museumjaarkaart het met 5300 kaarthouders erg goed. Een jaar eerder bleef de teller steken op 3200.

Het museum Klok en Peel in Asten kwam vorig jaar op eenzelfde niveau uit als in 2017: 42.000 geïnteresseerden. Dat is 3.000 minder dan vorig jaar en dat komt – zo wordt verondersteld – door het tegenvallende Pompoenfestival, dat door de slechte weersomstandigheden precies dat aantal bezoekers minder trok. Een kwart van de bezoekers in Asten kwam binnen met een Museumjaarkaart.

Eerder was al bekendgemaakt dat het Philips Museum in Eindhoven een recordaantal van 95.611 bezoekers heeft getrokken. Dat zijn zo’n 15.000 meer dan het jaar ervoor. Sinds het openingsjaar 2013, is het aantal belangstellenden voor het museum meer dan verdubbeld.