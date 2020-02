Repelsteeltje en de kracht van de overdrijving: Theater Rotterdam op bezoek in Eindhoven

Hans Teeuwen prevelde ooit zijn geheel eigen Bijbelverhaal. Een bij elkaar geraapt zootje, maar dat ergens ook heel logisch klonk. Volgens een zelfde absurde logica mixt Theater Rotterdam onder leiding van Pieter ‘Theo & Thea’ Kramer het sprookje van Repelsteeltje met het waargebeurde verhaal van de affaire Greet Hofmans, de gebedsgenezeres die in de jaren vijftig op Paleis Soestdijk grote invloed uitoefende op Koningin Juliana.

En ondertussen is er ook gewoon een plekje ingeruimd voor Kim Kardashian, identiteitsfraude, ecologische keurmerken, Bol.com-bezorgers en de maakbare samenleving.



Waarschuwing vooraf voor koningshuisgezinden: Prins Bernard – ‘Benno’, de man van Juliana van Oranje Nassaukade - wordt hier afgeschilderd als een droplul-eerste-klas, een miezerig mannetje en schietgrage zuipschuit. Repelsteeltje (geweldig vertolkt door Wart Kamps) is namelijk gebaseerd op ware feiten, door Theater Rotterdam niet eerder vertoond in haar jeugdvoorstellingen.



De blinde prinses Marijke (Judith van den Berg) wordt juist met veel liefde en respect neergezet. ‘Tante Greet’ (Joke Tjalsma) is de toverfee die Marijke (later: Christina) – met haar zevende zintuig – weer moet laten ‘zien’.



Vanwege Bernard zijn de liedjes dit keer Duits, van Falco via Nena naar Rammstein en Nina Hagen: Juliana gaat zich te buiten aan haar eigen versie van Unbeschreiblich Weiblich.



Repelsteeltje en de blinde prinses is één groot, over de top (familie)feest, vol ongecompliceerde lol en dwaze choreografieën, en tovert een traan op de wangen; van het lachen, én van ontroering.

En uiteraard is er weer een onderliggende boodschap: ook voor iedereen die een beetje anders is, is er een plekje op deze aardbol.