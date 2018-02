Rob Engelaar uit Geldrop wint eerste prijs Zilveren Camera

Ruim 3 miljoen euro subsidie voor 10 Brabantse monumenten

4 februari DEN BOSCH - Tien Brabantse monumenten krijgen in totaal ruim 3,1 miljoen euro restauratiesubsidie van de provincie. De subsidie gaat onder andere naar de stuwen in het Peelkanaal bij Griendtsveen (onderdeel van de Peel-Raamstelling, 400.000 euro), de Sint-Jan in Den Bosch (248.204 euro) en Fort Altena in Werkendam (400.000 euro).