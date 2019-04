Robot maakt portret: ‘Misschien was hij een beetje in de war?’

Ja, ooit, tijdens de jaren op de kunstacademie en later natuurlijk voor fotografen heeft ze weleens model gestaan. Maar dat is toch heel wat anders dan dat je stil moet zitten, terwijl je wordt getekend door een robot. Iris Kensmil (49) lacht en kijkt tegelijkertijd enigszins verwonderd naar wat haar portret moet zijn: ,,Misschien had hij er niet zoveel zin in of was de robot vandaag een beetje in de war?" Hoe dan ook lijkt het met pen getekende werk niet echt op de kunstenares. ,,Het werk is ook niet bedoeld om echt te lijken hè, het heeft wel iets weg van blind tekenen." Kensmil herinnert zich nog wel dat ze model stond tijdens tekenlessen op haar academie, nu zo'n twintig jaar geleden. ,,De truc is dat je je moet overgeven en dat heb ik nu ook maar gedaan."

Droomproject

Keurig stil, kijkend in de lens, die weer verbonden is met een computer en de tekenarm, wil Kensmil wel meewerken aan de campagne van het Van Abbemuseum. Het museum is een van de drie die kans maakt op die BankGiro prijs van een ton, te gebruiken voor een 'droomproject'. Kensmil was de eerste die zich liet portretteren door het robotkunstwerk van de Patrick Tresset. Tot en met 8 mei worden er zo elke dag dertig portretten gemaakt, waarvoor iedereen zich kan aanmelden via de website van het museum.

De Amsterdamse heeft een band met het Van Abbe. Ze heeft er meerdere malen geëxposeerd. ,,Ik vind het goed wat het museum doet. Het biedt - als een van de weinige - ruimte aan andere perspectieven; andere geschiedenissen en andere groepen en dat vind ik heel bijzonder. Dat maakt dat het museum inclusief wordt; voor iedereen.”

Kensmil vertegenwoordigt dit jaar, samen met collega Remy Jungerman, Nederland op de Biënnale in Venetië die 11 mei begint. Dat ze tijd heeft gevonden om Eindhoven aan te doen, mag dan eigenlijk wel een klein wondertje heten: ,,Nou, dit was wel een van de weinige vrije dagen voor de Biënnale, ja. Maar, je wordt niet elke dag getekend door een robot, toch?!”

Paviljoen

De voorbereidingen in de dogenstad verlopen intussen soepel: ,,We maken er echt een tentoonstelling van die recht doet aan dat fantastische Nederlandse paviljoen van Gerrit Rietveld; we verbouwen niets, daar is dat gebouw veel te mooi voor. We maken het werk in Venetië en laten beiden ook een werk zien als eerbetoon aan Stanley Brouwn.”